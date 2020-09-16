تجمع، اليوم الأربعاء، عشرات من تجار سوق الخضر والفواكه المتواجدة بحي باب الأقواس بالجهة الغربية لعاصمة ولاية المدية أمام مقري البلدية والدائرة . حيث جدد هؤلاء طلبهم بإعادة فتح سوقهم التي تم غلقها بفعل التدابير الوقائية من انتشار جائحة كورونا.

وعبر المحتجون عن تردي أوضاعهم المعيشية نتاج استمرار غلق تلك السوق التي يعتبرونها مصدر رزق عائلاتهم، ملحين على تدخل السلطات للإفراج عن نشاطهم، توازيا مع تحسن الحالة الوبائية على غرار ما وقع مع العديد من الأنشطة التجارية المشابهة على غرار السوق المغطاة التي لا تبعد ببضعة أمتار.