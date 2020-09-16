يستأنف المجلس الشعبي الوطني، غدا الخميس، أشغاله في جلسة علنية يخصصها لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه برمج خلال هذه الجلسة العلنية ستة عشر (16) سؤالا شفويا إلى ستة وزراء من بينها ثلاث أسئلة (03) موجهة لوزير المالية وثلاث أسئلة (03) لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وسؤالان (02) موجهان لوزير السكن والعمران والمدينة و ثلاث (03) أسئلة لوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة وسؤالان (02) لوزير النقل وكذا ثلاث (03) أسئلة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.