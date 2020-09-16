232 إصابة جديدة بكورونا

أخبار الوطن
16 سبتمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 232 إصابة جديدة و 13 حالة وفاة  بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفاد اليوم الأربعاء، الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الفيروس، الدكتور جمال فورار. 

و أضاف المصدر أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 48.966، و أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 1647. 

كما تم تسجيل 159 حالة شفاء جديدة من فيروس كوفيد-19، ليبلغ العدد الإجمالي لحالات التشافي من الفيروس 340517 حالة، و أن  31 مريضا متواجدون تحت العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 22 ولاية سجلت من حالة 1 الى 9 حالات وأن 8 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين أن 18 ولاية لم تسجل أي حالة.

 

 

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