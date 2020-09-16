تمكنت مصالح الأمن بولاية بسكرة من توقيف شخص على خلفية نشره مواضيع امتحانات شهادة التعليم المتوسط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما علم اليوم الأربعاء من المكلف بالاتصال والعلاقات العامة لدى ذات الهيئة الأمنية.

وجرت هذه العملية التي قامت بها فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مثلما أوضحه ذات المصدر إثر رصد منشور عبر شبكة تواصل اجتماعي يتعلق بموضوع امتحانات شهادة التعليم المتوسط (دورة 2020).

وقد تم فتح تحقيق في القضية وبعد المعاينات التقنية تم إيقاف طالب جامعي يبلغ من العمر 21 سنة يشتبه تورطه في القضية، حسب ذات المصدر.

وتعكف حاليا المصلحة الأمنية المختصة على إعداد ملف جزائي حول القضية في انتظار إحالته للجهات القضائي.