أكد شريف حجار مدرب أولمبي المدية أن الأولمبي يعد أفقر فرق بطولة المحترف الأول من حيث الإمكانيات المالية ففي ظل عدم امتلاك الفريق لأي دعم مادي من طرف أي شركة تبقى الإدارة تنتظر ما يتحصل الفريق من أموال السبنسور التي تبقى هي الأخرى قليلة أو ما تقدمه السلطات المحلية.

وفي هذا قال حجار في تصريح إعلامي إن جهيد موس والي الولاية الجديد أبدى استعداده لدعم الفريق هذا الموسم و من شأن ذلك إن تحقق فإن الأولمبي مطالب بانتداب بعض الأسماء للاعبين بإمكانهم تقديم الإضافة اللازمة.

وعن تعداد اللاعبين الذي يملكه الفريق فستسعى الإدارة إلى الاحتفاظ بالركائز على غرار لاكروم والحارس لعلاوي إلى جانب اختيار أحسن اللاعبين من قائمة طويلة ستتم دراستها.