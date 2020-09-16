أكد شريف حجار مدرب اولمبي المدية ان الاولمبي يعد افقر فرق بطولة المحترف الاول من حيث الامكانيات المالية ففي ظل عدم امتلاك الفريق لأي دعم مادي طرف اي شركة تبقى الادارة تنتظر ما يتحصل الفريق من اموال السبنسور التي تبقى هي الاخرى قليلة او ما تقدمه السلطات المحلية.

وفي هذا قال حجار في تصريح اعلامي ان جهيد موس والي الولاية الجديد ابدى استعداده لدعم الفريق هذا الموسم و من شان ذلك ان تحقق فان الاولمبي مطالب بانتداب بعض الاسماء للاعبين بإمكانهم تقديم الاضافة اللازمة.

و عن تعداد اللاعبين الذي يملكه الفريق فستسعى الادارة الى الاحتفاظ بالركائز على غرار لاكروم والحارس لعلاوي الى جانب اختيار احسن اللاعبين من قائمة طويلة ستتم دراستها.