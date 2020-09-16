تم تسجيل 232 إصابة جديدة و 13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة حسبما أفاد اليوم الأربعاء، الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الفيروس، الدكتور جمال فورار.

وجاء توزيع عدد الإصابات على الولاياتكالتالي:

الجزائر: 5364 (+37)

البليدة: 3945 (+22)

وهران: 3797 (+ 12)

سطيف: 3148 (+12)

باتنة: 1710 (+7)

بجاية: 1705 (+0)

قسنطينة 1611 (+10)

عنابة: 1393 (+15)

تيبازة: 1339 (+4)

المسيلة: 1262 (+ 3)

بسكرة: 1252 (+4)

ورقلة: 1245 (+0)

البويرة: 1238 (+ 8)

تلمسان: 1227 (+ 11

الجلفة: 1198 (+17)

تيزي وزو: 1084 (+0)

الوادي: 1081 (+0)

بومرداس: 962 (+9)

تيارت: 939 (+0)

جيجل: 904 (+ 11)

تبسة: 891 (+ 5)

عين الدفلى: 768( +3)

المدية: 762 (+3 )

مستغانم: 726 (+9)

أم البواقي: 698 (+5)

الأغواط: 695 (+3)

عين تموشنت: 671 (+0)

سكيكدة: 666 (+ 4)

أدرار: 633 (+ 2)

خنشلة: 584 (+ 0)

قالمة: 512 (+4)

غرداية: 437 (+0 )

برج بوعريريج: 420 (+0)

تيسمسيلت: 424 (+0)

سيدي بلعباس: 417 (+3)

ميلة: 405 (+7)

سوق أهراس: 396 (+6)

بشار: 348 (+0)

معـسكر: 327 (+ 0)

نعامة: 263( + 3)

الطارف: 246 (+0 )

البيض: 232 (+ 0)

الشلف: 216 (+ 0)

غليزان: 206 (+ 0)

تندوف: 203 (+0)

تمنراست: 198 (+ 0)

إليزي: 134 (+ 0)

سعيدة: 72 (+ 0)