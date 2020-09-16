كورونا: توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 232 إصابة جديدة و 13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة حسبما أفاد اليوم الأربعاء، الناطق الرسمي للجنة رصد و متابعة الفيروس، الدكتور جمال فورار.
وجاء توزيع عدد الإصابات على الولاياتكالتالي:
الجزائر: 5364 (+37)
البليدة: 3945 (+22)
وهران: 3797 (+ 12)
سطيف: 3148 (+12)
باتنة: 1710 (+7)
بجاية: 1705 (+0)
قسنطينة 1611 (+10)
عنابة: 1393 (+15)
تيبازة: 1339 (+4)
المسيلة: 1262 (+ 3)
بسكرة: 1252 (+4)
ورقلة: 1245 (+0)
البويرة: 1238 (+ 8)
تلمسان: 1227 (+ 11
الجلفة: 1198 (+17)
تيزي وزو: 1084 (+0)
الوادي: 1081 (+0)
بومرداس: 962 (+9)
تيارت: 939 (+0)
جيجل: 904 (+ 11)
تبسة: 891 (+ 5)
عين الدفلى: 768( +3)
المدية: 762 (+3 )
مستغانم: 726 (+9)
أم البواقي: 698 (+5)
الأغواط: 695 (+3)
عين تموشنت: 671 (+0)
سكيكدة: 666 (+ 4)
أدرار: 633 (+ 2)
خنشلة: 584 (+ 0)
قالمة: 512 (+4)
غرداية: 437 (+0 )
برج بوعريريج: 420 (+0)
تيسمسيلت: 424 (+0)
سيدي بلعباس: 417 (+3)
ميلة: 405 (+7)
سوق أهراس: 396 (+6)
بشار: 348 (+0)
معـسكر: 327 (+ 0)
نعامة: 263( + 3)
الطارف: 246 (+0 )
البيض: 232 (+ 0)
الشلف: 216 (+ 0)
غليزان: 206 (+ 0)
تندوف: 203 (+0)
تمنراست: 198 (+ 0)
إليزي: 134 (+ 0)
سعيدة: 72 (+ 0)