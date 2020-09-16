توفي 35 شخصا وأصيب 211 أخرين بجروح في 120 حادث مرور خلال الفترة الممتدة ما بين 8 و14 سبتمبر 2020،حسب ما جاء اليوم الأربعاء في حصيلة لقيادة الدرك الوطني .

وقد "سجلت كل من ولايتي الجزائر وعين الدفلى أكبر حصيلة لهذه الحوادث بـ 09 حادث لكل منهما، تليهما كل من ولايات بومرداس والبويرة وبسكرة بـ 06 حوادث لكل واحدة منها فيما لم تسجل كل من ولايات عنابة و تيسمسيلت و تيارت وعين تموشنت و تندوف وغرداية وبجاية وميلة أي حادث".

بالنسبة للعوامل المؤدية لوقوع هذه الحوادث المرور حسب ما جاء في الحصيلة، أن "العنصر البشري هو المتسبب الرئيسي فيها بنسبة 85 بالمئة حيث تتمثل أساسا في السرعة المفرطة والتجاوزات والمناورات الخطيرة إلى جانب عدم احترام مسافة الأمان وقانون المرور وقواعد السياقة السليمة" كما تعود كذلك هذه الحوادث إلى اسباب متعلقة بحالة المركبات والطرقات.

وفي هذا السياق تدعو قيادة الدرك الوطني مستعملي الطريق إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام قواعد السياقة السليمة بتجنب السرعة المفرطة و التجاوزات والمناورات الخطيرة.

وتضع قيادة الدرك الوطني الرقم الأخضر 1055 تحت تصرف المواطن لطلب يد المساعدة أو التدخل في الحالات الطارئة كما يمكن استعمال موقع الشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد ppgn.mdn.dz، بالإضافة إلى صفحة الفايسبوك وموقع tariki.dz للتعرف الآني على حالة الطرقات.