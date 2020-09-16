تم تحديد تاريخ 5 أكتوبر المقبل، كآخر أجل لإيداع النزاعات لدى الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات، حسب ما كشفت عنه اليوم الاربعاء هذه الأخيرة ولجنة قانون اللاعب لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وأبلغت هاتان الهيئتان كلا من اللاعبين، المدربين، ووكلائهم ومحاميهم أن القرار اتخذ من أجل "منح أكبر عدد من الوقت للأطراف المعنية للإجابة على القضايا والسماح أيضا للهيئتين لدراسة اكبر عدد من الملفات في احسن الظروف".

وأضافت الهيئتان أنه "وبعد هذا التاريخ، لن يتم استقبال أي ملف".