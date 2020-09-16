التحق لاعب شباب قسنطينة بلقاسمي اسماعيل بصفوف اتحاد الجزائر بعقد يمتد لثلاث سنوات حسبما اعلن عنه اليوم الاربعاء النادي العاصمي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الاولي لكرة القدم على صفحته الرسمية فايسبوك.

و اوضح اتحاد الجزائر في بيانه: "بعد اجتيازه للفحص الطبي المعتاد، إسماعيل بلقاسمي في اتحاد العاصمة لثلاث مواسم. مرحبا بك في فريق اتحاد العاصمة. و سيتم تقديم اللاعب الجديد للصحافة يوم الإثنين 21 سبتمبر 2020 .

ويعد ابن مدينة سور الغزلان الذي سجل 6 اهداف في 20 مباراة الموسم الفارط رابع مستقدم في الميركاتو الصيفي لاتحاد الجزائر بعد كل من المدافعين فاتح عاشور (اتحاد بلعباس) و سعدي رضواني (وفاق سطيف) و المهاجم الفرانكو -جزائري اسامة عبد الجليل (نادي شولي/فرنسا) .

كما جدد حارس المرمى محمد لمين زيماموش لموسم آخر, مع النادي العاصمي.

وتوصل ابن مدينة ميلة الى أرضية اتفاق مع المدير الرياضي للفريق، عنتر يحي، بعد مفاوضات أجراها الأخير مع الحارس الدولي السابق.

ويعد "زيما" اللاعب الرابع الذي يمدد عقده مع الاتحاد خلال فترة التحويلات الصيفية "الميركاتو" بعد كل من المهاجم أيمن محيوص، ووسط الميدان حمزة كودري لموسم واحد، وكذا المدافع عبد الرحيم حمرة (ثلاثة مواسم).

بالمقابل، تمت ترقية ستة عناصر من الآمال ويتعلق الأمر بكل من: عليان ياسين، بجاوي أحمد، عباسي زين الدين، لوانشي عبد الكريم، جنيدي محمد وأوهاب وسيم.

يذكر أن إدارة الاتحاد أوكلت مهمة التدريب إلى الفرنسي فرانسوا شيكوليني، بمساعدة بن عرايبي بوزيان، أما مدرب الحراس فقد تم تعيين الحارس الدولي السابق محمد بن حمو.