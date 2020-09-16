أوقف عناصر حراس السواحل بعنابة 76 حراقا خلال 24 ساعة الأخيرة، كانوا على متن ثلاثة قوارب من صنع تقليدي .

أفادت مصادر عليمة أن القارب الأول كان على متنه 19 شخصا تتراوح أعمارهم بين 16 سنة و 39 سنة ، نقلوا الى ميناء عنابة في حدود الساعة السابعة صباحا من يوم الثلاثاء، في حين تم توقيف القارب الثاني و كان على متنه 43 شخصا أعمارهم تتراوح بين ثلاث سنوات و 36 سنة، حيث وصلوا الى الميناء في حود الساعة 11 صباحا وتم فحصهم من طرف طبيب الجماية المدنية، أما القارب الأخير فكان به 14 حراقا تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و 33 سنة، نقلوا الى الميناء في الساعة الثانية صباحا من هذا اليوم.

و أضافت مصادرنا أن هؤلاء الحراقة ينحدرون من ولايات قسنطينة و عنابة و سكيكدة و الطارف.