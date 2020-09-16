يشارك وزير الطاقة و رئيس ندوة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب)،عبد المجيد عطار، غدا الخميس 17 سبتمبر، في أشغال الاجتماع الـ22 للجنة الوزارية المختلطة للمتابعة لأوبيب-خارج الأوبيب، الذي سينعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد، حسب بيان للوزارة.

وسيكرس هذا الاجتماع لدراسة وضع سوق النفط الدولي وآفاق تطويره على المديين القصير والمتوسط، حسب ذات المصدر.

وسيقيم أعضاء اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة مدى احترام التزام خفض انتاج البلدان الموقعة على بيان التعاون لشهر أوت 2020، كما هو مصادق عليه أثناء الاجتماع الوزاري العاشر للأوبيب وخارج الأوبيب، المنعقد يوم 12 أفريل 2020.

ويذكر أن اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة تتشكل من سبعة بلدان أعضاء في منظمة الأوبيب (الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا) وبلدين غير عضو في المنظمة (روسيا و كازخستان).