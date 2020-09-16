تم، اليوم، إصدار احكام جديدة بالحبس في حق تسعة أشخاص بسبب تسريب مواضيع امتحان البكالوريا والأجوبة.

و جاء في بيان لوزارة العدل:" أصدرت مختلف الجهات القضائية اليوم الاربعاء عقوبات الحبس في حق تسعة 09 أشخاص جدد بالغين سن الرشد الجزائي، بعد ثبوت تورطهم في وقائع تتعلق بنشر مواضيع إمتحان البكالوريا والأجوبة عنها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، تتراوح العقوبات الصادرة بين عام وعامين حبس وغرامات من 50 ألف إلى 500 ألف دينار".

و تابع البيان أنه تمت متابعة الفاعلين وفق إجراءات المثول الفوري وصدرت العقوبات الآتية:

بمحكمة باتنة قُضي على المتهم (م.أ) بعامين حبس نافذ وغرامة 500 ألف دينار مع ايداعه الحبس.

بمحكمة تبسة قُضي على المتهم (ع.ه) بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار مع إصدار أمر إيداع في حقه.

بمحكمة عين وسارة في الجلفة قُضي على المتهم (ج.أ.ع) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار مع إصدار أمر إيداع.

بمحكمة حاسي بحبح في الجلفة قُضيَّ على المتهم (خ.م.ع.ح.ص) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار مع إيداعه الحبس.

بمحكمة المهدية في تسمسيلت حُكم على المتهم (ب.ع.د.م) بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا وغرامة 50 ألف دينار.

بمحكمة عين صالح صدر ضد المتهمة (م.ز) وأخيها (م.ع) عقوبة عام حبس موقوف النفاذ وغرامة 60 ألف دينار.

بمحكمة سيطف قُضي على المتهمين (م.ر) و(م.أ) بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار مع إصدار أمر إيداع في الجلسة.

واختتم البيان بانه تم التعرف على جميع هؤلاء المحكوم عليهم وتوقيفهم ووضع حدّ لنشاطهم كان ممكنا بفضل اليقظة المستمرة والدائمة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها.