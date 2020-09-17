تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم االخميس، تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن أمطارا رعدية ستميز بداية من زوال اليوم، ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، والنعامة. وأضاف ذات المصدر أن صلاحية النشرية تمتد من الساعة الثالثة بعد الزوال (00 :15) إلى غاية الساعة التاسعة ليلا(00 :21)، بينما تتواصل الأمطار المتوقعة على ولاية تلمسان إلى غاية منتصف الليل.