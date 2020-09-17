تعود " الخبر "7 بحلة جديد وإخراج فيه من الإبداع ما يؤكد ريادة هذا الصرح الإعلامي المتجذر في الجزائر العميقة.

تطالعون في هذا العدد ملفا خاصا عن عدة ولايات بعديد المتدخلين حول " فشل " ما يسمى قبل سنوات " مشروع حماية المدن من الفياضانات".

كما عادت " الخبر " إلى حي الخربة في ميلة بعد شهر من الزلزال الذي خلف عددا من المنكوبين والدمار وحالة الهلع والخوف.

وفي ذكرى استشهاده، عادت " الخبر " لترسم بورتريه الشهيد البطل زيغود يوسف إلى جانب مواضيع وملفات ثقافية، فنية رياضية ودينية ... طالعوا " الخبر "7

نذكر أن عدد الجمعة سيبقى في الأكشاك من الجمعة إلى الجمعة الموالية.