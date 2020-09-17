أبرزت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة والأسرة كوثر كريكو أن قطاعها قدم دعما نفسيا لذوي الاحتياجات الخاصة قبيل اجتيازهم امتحان نهاية السنة (239 مترشح لامتحان شهادة التعليم المتوسط و 353 مترشح لشهادة الباكالوريا)، مشيرة إلى أنه تم تلقي عديد الاتصالات عبر نافذة للاستشارات الأسرية يسهر عليها أطباء، فضلا عن القيام بخرجة ميدانية بالتنسيق مع وزارة التربية واليونسيف لهؤلاء المترشحين بمؤسساتهم تم خلالها تقديم الدعم النفسي والمعنوي.

وأضافت في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الخميس، أن دائرتها الوزارية تسعى لمواصلة تقديم المساعدات والبرامج لمناطق الظل ومرافقة الشباب من خلال مزج الآليات الاقتصادية مع الآليات الإدارية مع العمل على تخفيف البيروقراطية ورقمنة القطاع.

وأوضحت أن برنامج التكفل بالفئات الهشة متواصل وسيتم دعم انخراطها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجابهة أثار جائحة كورونا، مشيرة إلى أن "الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات أبرزها مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي ركز على الطبقة الهشة ومتضرري الأزمة، حيث اتخذ رئيس الجمهورية عدة قرارات سيادية، ونحن في قطاعنا اتخذنا عدة إجراءات من بينها التكفل بهم وتقديم مساعدات لهم على شكل قوافل تضامنية ذهبت للمناطق النائية ومناطق الظل".