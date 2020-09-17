انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت بقوة في الجلستين السابقتين، إذ عادت المخاوف بشأن ضعف الطلب للظهور من جديد، فيما يستعد المنتجون في خليج المكسيك لاستئناف الإنتاج عقب إعصار سالي.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا، أو ما يعادل 1.6 بالمائة، إلى 41.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 4.2 بالمائة أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا، أو ما يعادل 1.7 بالمائة، إلى 39.46 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 4.9 بالمائة أمس الأربعاء.

وانخفضت الأسعار أيضا بفعل زيادة تفوق المتوقع في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد ومستهلك للوقود في العالم.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، أن مخزونات نواتج التقطير زادت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة أن الطلب الأسبوعي على الوقود انخفض إلى 2.81 مليون برميل يوميا، بتراجع 27.2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبدأت شركات الطاقة إعادة طواقمها لمنصات النفط البحرية في خليج المكسيك، بعد أن اتجه إعصار سالي إلى اليابسة. وتوقف إنتاج قرابة 500 ألف برميل يوميا من النفط البحري في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبيل وصول العاصفة.