توفي أمس الطفل لصهب محمد البالغ من العمر 13 سنة في حادث مرور أليم حيث دهست سيارة حاملة لترقيم ولاية الجزائر الطفل على مستوى الطريق الوطني رقم واحد بالمخرج الجنوبي لبلدية الزبيرية بالقرب من محطة نفطال.

وحسب شهود عيان فإن الضحية كان يلهو رفقة بعض أصدقائه الذين تمكنوا من قطع الطربق للوصول إلى الجهة الأخرى إلا أن الطفل تأخر قليلا لتصدمه المركبة التي اضطر سائقها المنحدر من ولاية البويرة التوجه إلى مقر الدرك الوطني للابلاغ عن الحادث ، فيما تم نقل الضحية وهو تلميذ بالطور المتوسط إلى مستشفى بن يوسف بن خدة بالبرواقية.