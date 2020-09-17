قال موقع "ديفينسا سنترال" إن أولمبيك ليون الفرنسي أخبر ريال مدريد بشروطه للتخلي هذا الصيف، عن نجمه حسام عوار، ذي الأصول الجزائرية، حيث يطلب 60 مليون أورو ويرفض أن تضم الصفقة لاعبين ويفضل الحصول على المبلغ المالي فقط.

وفي ظل شروط ليون فإن ريال مدريد رغم إعجابه بالنجم الفرنسي، البالغ 22 عاما، لا يفكر في دفع أموال مقابل صفقات هذا الصيف، وكان الأمل الوحيد أن يقبل الفريق الفرنسي إشراك المهاجم ماريانو دياز في الصفقة وقبول مبلغ مالي أقل.

وبحسب الموقع، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، والمدير العام للفريق، أنخل سانشيز، تلقيا بالفعل شروط أولمبيك ليون ويعتقدان أنه من المستحيل التوقيع مع لاعب عبّر المدرب زين الدين زيدان عن إعجابه بمؤهلاته وتمنى أن يتمكن الفريق من التعاقد معه.

وبإمكان آرسنال ومانشستر سيتي دفع المبلغ كاملا لليون هذا الصيف والتعاقد مع حسام عوار وحرمان ريال مدريد من أحد المواهب التي كان يضعها ضمن أهدافه للمستقبل، لكن انطلاقا من صيف 2021. واتخذ عوار قرارا بالفعل بشأن مستقبله مع ليون الفرنسي. وأوضحت تقارير صحفية أن عوار يسعى إلى مغادرة ليون، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.