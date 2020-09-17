تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البرواقية بولاية المدية، بحر هذا الأسبوع على إثر تلقيها معلومات تفيد بتواجد شخص مشتبه فيه يقوم بالاتجار في الذخيرة الحية ( خراطيش الصيد) بطريقة غير قانونية. وفورها باشرت عناصر الضبطية القضائية عمليات البحث والتحري، التي اسفرت على توقيف المشتبه فيه والتحقيق معه، وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية لمسكنه العائلي، تم العثور على كمية معتبرة من الذخيرة الحية، وحجز 5741 خرطوشة صيد من عيار 16 و 12 ملم. وقد تم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية، عن قضية الاتجار غير الشرعي في الذخيرة الحية.