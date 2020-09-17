أبدى النجم البرتغالي، فرانشيسكو ترينكاو، المنضم حديثا لنادي برشلونة، إعجابه بطريقة لعب الجناح الدولي الجزائري رياض محرز، المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتحدث ترينكاو خلال تصريحات صحفية عن اللاعب الذي يعتبره قدوته، قائلا: "كريستيانو رونالدو هو مثلي الأعلى، دون أن أنسى نيمار الذي أحب مشاهدته كثيرا، لكن اللاعب الذي يشبهني في طريقة لعبه هو رياض محرز".

وانضم ترينكاو، الذي يلعب بالقدم اليسرى ويشغل مركز الجناح الأيمن والمهاجم، لبرشلونة هذا الصيف قادما من سبورتينغ براغا البرتغالي مقابل 31 مليون أورو، ووضع الفريق الكتالوني شرطا جزائيا في عقده، يبلغ 500 مليون أورو.

ورفض "البارصا" مؤخرا ثلاثة عروض لترينكاو من نادي ليستر سيتي، الفريق الذي تألق فيه محرز بين العامين 2014 و2018، قبل انضمامه لمانشستر سيتي.

وكان ترينكاو البالغ عمره 21 عاما، خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول لنادي سبورتينغ براغا قبل عامين، ولعب الجناح الأيمن البرتغالي خلال الموسم الماضي 40 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف، وقدم لزملائه 13 تمريرة حاسمة.