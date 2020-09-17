استقر المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، في المركز الـ 35 عالميا، حسب التصنيف الشهري الجديد للاتحادية الدولية لكرة القدم، الخاص بشهر سبتمبر الحالي، الذي نشرته "الفيفا" اليوم الخميس واتسمّ ببقاء المنتخب البلجيكي في الصدارة .

واحتل المنتخب الجزائر الذي تعود آخر مقابلة له إلى شهر نوفمبر المنصرم (2019)، بمناسبة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، المركز الرابع إفريقيا بعد كل من السنغال (20) و تونس (المركز الـ 26) و نيجيريا (المركز الـ 29).

ويحتل منتخب زيمبابوي، المنافس المقبل "للخضر" في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، شهر نوفمبر المقبل، المرتبة الـ 111، فيما يتواجد المنتخبان الآخران المشكلان للمجموعة الثامنة ، زامبيا وبوتسوانا على التوالي في المركزين الـ 88 و 148 . وستكون مواعيد الفيفا المقبلة المقررة لشهر أكتوبر المقبل، فرصة للمنتخب الوطني الجزائري لتجديد العهد مع المنافسة المتوقفة منذ شهر مارس المقبل بسبب تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19". وسيتم الإعلان عن الترتيب المقبل للفيفا يوم 22 أكتوبر 2020 .

ترتيب المنتخبات الإفريقية العشرة الأولى:

1 ـ السنغال المركز الـ 20 عالميا

2ـ تونس المركز الـ 26 //

3ـ نيجيريا المركز الـ 29 4 //

ـ الجزائر المركزالـ 35 //

5ـ المغرب المركز الـ 43 //

6ـ غانا المركز الـ 46 //

7ـ مصر المركز الـ 51 //

8ـ الكاميرون المركز الـ 53 //

9ـ مالي المركز الـ 57 //

10ـ ج.الكونغو الديمقراطية المركز الـ 57 //