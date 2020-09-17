يجري إعداد أول جهاز في العالم لاستعادة الرؤية للمكفوفين لإجراء تجارب إكلينيكية على البشر في ملبورن الأسترالية، تعتمد على غرسات إلكترونية لاسلكية مصغرة مثبتة على سطح الدماغ ولديها القدرة على استعادة الرؤية.

وحسب موقع "موناش"، يمكن أن يساعد التمويل الإضافي الباحثين في إنشاء منشأة لتصنيع الأجهزة (الإلكترونية) القابلة للزرع لدعم بدء هذه التجربة السريرية. كما ستدعم المزيد من الأبحاث عمليات دعم الأطراف الصناعية التي يتحكم فيها الدماغ، ويساعد هذا المشروع، الذي استغرق إعداده أكثر من 10 سنوات، على علاج حالات أخرى، مثل شلل الأطراف. جهاز الرؤية القشرية، الذي طوره باحثو جامعة "موناش" والذي يمكن أن يساعد يومًا ما في استعادة البصر للمكفوفين، يجري إعداده لأول تجارب إكلينيكية بشرية على مستوى العالم في ملبورن. ومن خلال مشروع "كورتيكال فرونتيرز" التابع لجامعة موناش، حيث طور الباحثون غرسات إلكترونية لاسلكية مصغرة مثبتة على سطح الدماغ ولديها القدرة على استعادة الرؤية.

وقد أظهرت المزيد من التحقيقات نتائج واعدة لهذه التقنية لتقديم نتائج صحية محسنة للمرضى الذين يعانون من حالات عصبية لا يمكن علاجها، مثل شلل الأطراف. وكثير من الأشخاص المكفوفين سريريًا أصيبوا بأضرار في الأعصاب البصرية، إذ تمنع هذه الإصابات الإشارات من الانتقال من شبكية العين إلى "مركز الرؤية" في الدماغ. ويمكن لنظام الرؤية الإلكترونية (جيناريس) Gennaris تجاوز هذا الضرر، مما يجعل من الممكن علاج العديد من الحالات التي تعاني حاليًا من قيود العلاج