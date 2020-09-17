ورد مرسوم رئاسي نشر الجريدة الرسمية بشأن استدعاء الهيئة الناخبة بخصوص الاستفتاء لـ 01 نوفمبر 2020، على مشروع تعديل الدستور.

ونشرت الجريدة، سؤالا سيطرح على الناخبين في الاستفتاء هو: هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور، المطروح عليكم ؟.

وأوضحت الجريدة أنه سيتم وضع ورقتان للتصويت، الورقة البيضاء تعني الإجابة بـ "نعم"، والورقة الزرقاء تعني الإجابة بـ"لا" على مشروع تعديل الدستور.

ويشرع في المراجعة الإستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 20 سبتمبر 2020، وتختتم يوم الأحد 27 سبتمبر 2020، وفق المصدر.