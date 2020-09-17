أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، حركة جزئية في سلك الدبلوماسية.

وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن الحركة الدبلوماسية الجزئية شملت بعضا من السفارات في إفريقيا وأوروبا، أنھ تم بموجھ ھذه الحركة تعیین السادة :

- لزهر سوالم: سفيراً ممثلاً دائماً للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

- محمد حناش: مدير عام أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية سفيرا للجزائر في بروكسل وممثلا دائما لدى الإتحاد الأوروبي.

- صالح لبديوي: سفير الجزائر في باريس سفيرا في برن سويسرا.

- عنتر داوود: سفير الجزائر في الغابون سفيرا في فرنسا.

- عبد الحق عيساوي : المكلف بالدراسات والتلخيص لدى الأمين العام بوزارة الشؤون الخارجية سفير الجزائر في الغابون.

وسیلحق السفراء الجدد بمناصبھم فور إتمام الإجراءات المعھودة .