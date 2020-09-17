باشرت فرق من المفتشیة العامة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات الیوم الخمیس، بعملیات تفتیشیة وتقییمیة عامة تشمل العدید من المؤسسات والھیاكل الصحیة العمومیة والخاصة.

وأفاد بیان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات، أن وزیر القطاع عبد الرحمان بن بوزید، أعطى تعلیمات تمحورت حول الاطلاع على نوعیة الخدمات المقدمة للمواطنین في مجالات استقبال المرضى والتكفل بھم، تسییر الاستعجالات، النظافة والتحكم في تسییر التجھیزات الطبیة ووصایتھا.

وأضاف البیان، أن عملیات التفتیش تھدف إلى تحسین ظروف عمل مھني الصحة من جھة و التركیز على مدى تفاعل ھذه المؤسسات في تطبیق التعلیمات والتوجیھات الصادرة مؤخرا من الإدارة المركزیة الرامیة إلى رفع مستوى التكفل الطبي بالمواطنین من جھة أخرى.

كما ترمي ھذه التدابیر إلى معالجة النقائص المسجلة من أجل تحسین الرعایة الصحیة في ظل الإستراتیجیة الصحیة الجدیدة تطبیقا لتوجیھات الحكومة،إضافة إلى تعزیز ودعم الأنشطة الصحیة لمختلف التخصصات بالنظر لتحسن الوضعیة الوبائیة .

وأوضح البیان أن ھذه العملیة التفتیشیة والتقییمیة ستحدد "المعیار الأساسي الذي ستتخذ من خلالھما إجراءات مختلفة".