أعلن نادي برشلونة مساء الخميس عن تسلمه أصوات عملية سحب الثقة من المجلس الحالي للفريق بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، مشيرا إلى ضرورة التحقق من صحة هذه التوقيعات.



ونشر النادي الكتالوني بيانا رسميا، جاء فيه: " سلم هذا المساء، العضو جوردي فاري، المروج لحملة التصويت لسحب الثقة من الإدارة الحالية لبرشلونة، توقيعات أعضاء النادي لدعم طلبهم في مكاتب خدمة مشجعي البارسا.



وبمجرد إجراء العدد لهذه الأصوات، أصبح الإجمالي 20.687 صوتا، وفي انتظار التحقق منها وفقا للمادة 55.4 من قوانين النادي.



وتتم عملية إجراءات التصويت لحجب الثقة عن بارتوميو بموجب المادة 55 من قوانين النادي الكتالوني.



ويجب التحقق من صحة التوقيعات، وأنها تفي جميع المتطلبات، تحديدا التي تمتلك الدعم العددي الكافي لأعضاء النادي، ويمكن لهذه اللجنة إلغاء صحة التوقيعات غير المعتمدة وطلب استفسارات اللازمة للتأكد من صحتها.



وإذا تم استيفاء جميع هذه المتطلبات، يجب الإعلان عن قبول طلب الحملة، وسيطلب من مجلس إدارة برشلونة الدعوة للتصويت، الذي يجب عقده في غضون فترة لا تقل عن أول أيام عمل، ولا تتجاوز 20 يوما.



وفي حالة عدم استيفاء المتطلبات، سيتم رفض التصويت على سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالية.