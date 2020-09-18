دعا وزير الطاقة الروسي, ألكسندر نوفاك اليوم الخميس كافة الدول الأعضاء الموقعة على اتفاق تخفيض انتاج البترول أوبيب+ إلى الإبقاء على النسبة القصوى للامتثال لهذا الاتفاق التاريخي.



ولدى تدخله خلال لقاء صحفي على هامش أشغال الاجتماع ال22 للجنة الوزارية المختلطة للمتابعة لأوبيب/خارج الأوبيب المنعقدة بتقنية التواصل المرئي عن بعد بحضور وزير الطاقة ورئيس ندوة أوبيب, عبد المجيد عطار, دعا الوزير الروسي الدول أعضاء أوبيب/خارج أوبيب إلى الالتزام بنسبة الامتثال القصوى "من أجل التوصل الى إعادة توازن السوق والتأكد أن الأسعار ستواصل ارتفاعها".



ومن جانبه أكد وزير الطاقة السعودي, عبد العزيز بن سلمان على أهمية "الاستباقية", داعيا الدول الأعضاء إلى "الاستعداد لاتخاذ إجراءات أخرى ضرورية عند الحاجة الى أكثر من 7ر7 مليون برميل في اليوم من التخفيضات بعد الشكوك المرتبطة بالجائحة العالمية كوفيد-19".



وخلال هذ الاجتماع, أشاد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار, بجهود البلدان الرائدة في الأوبيب, داعيا إلى الاستمرار في التحلي باليقظة و التزام كافة أعضاء الاتفاق سيما مع ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في بعض مناطق العالم.



ويذكر أن اللجنة الوزارية المختلطة للمتابعة تتشكل من سبعة بلدان أعضاء في منظمة الأوبيب (الجزائر, المملكة العربية السعودية, الإمارات العربية المتحدة, العراق, الكويت, نيجيريا وفنزويلا) وبلدين غير عضوين في المنظمة (روسيا و كازخستان).



