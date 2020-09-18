تمكنت الفرقة الإقليمية لحراس السواحل أمس الخميس من إنقاذ 5 أشخاص وانتشال 4 جثث بعد انقلاب قارب للهجرة غير الشرعية في عرض البحر بأقصى الساحل الشرقي لولاية مستغانم.

وأوضح بيان لمصالح الفرقة الإقليمية أن الوحدات العائمة لحراس السواحل أنقذت 5 أشخاص بعد أن انقلب بهم القارب الذي كانوا على متنه بهدف الهجرة غير الشرعية بعرض البحر على بعد ثلاثة أميال بحرية شمال أولاد بوغالم 90 كيلومتر شرق مستغانم.

وتمكنت ذات الوحدات من انتشال أربع جثث كان أصحابها على متن نفس القارب التقليدي الصنع ولا تزال عمليات البحث متواصلة بعرض البحر عن 6 أشخاص آخرين كانوا ضمن نفس المجموعة، حسبما ذكره نفس المصدر نقلا عن تصريحات أدلى بها المرشحون للهجرة غير الشرعية الذين تم إنقاذهم.

وتم تحويل الموقوفين الخمسة إلى ميناء مستغانم للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات ونقل جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية "أرنستو شي غيفارا" بمستغانم. وتمكنت قبل ذلك الوحدات العائمة لحراس السواحل من اعتراض قارب تقليدي الصنع كان على متنه 16 شخصا مرشحا للهجرة غير الشرعية على بعد 10 أميال بحرية شمال "أوريعة" ببلدية مزغران التي تبعد 15 كيلومترا غرب مستغانم.

وقامت ذات الوحدات باقتياد الموقوفين إلى الميناء التجاري وتسليمهم للجهات المختصة قبل إحالتهم على العدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية .