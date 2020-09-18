واصلت أسعار النفط اليوم الجمعة الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، وسط تقديرات تشير إلى أن سوق النفط تشهد عجزا، كما أن عاصفة جديدة بدأت تتشكل في خليج المكسيك.

وبحلول الساعة 15:07 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام "برنت" العالمي بنسبة 0.85% إلى 43.67 دولار للبرميل.

بينما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.90% إلى 41.20 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات.

وارتفع الخامان هذا الأسبوع بقوة بعد أن تسبب الإعصار "سالي" في خفض إنتاج النفط الأمريكي، كما أن منظمة "أوبك"، مدعومة بحلفائها، عرضت خطوات لمواجهة ضعف السوق.

ويتوقع بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" أن يبلغ عجز السوق ثلاثة ملايين برميل يوميا في الربع الأخير من العام، وأكد أن سعر نفط "برنت" سيبلغ 49 دولارا بحلول نهاية العام، و65 دولارا بحلول الربع الثالث من العام القادم.

وفي غضون ذلك يتشكل منخفض استوائي في الجزء الغربي من خليج المكسيك، وقد يصبح إعصارا في الأيام القليلة القادمة، مما قد يهدد منشآت النفط الأمريكية.