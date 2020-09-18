ينتظر الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب برينتفورد الإنجليزي، تجسيد صفقة انتقاله إلى كريستال بالاس، بفارغ الصبر بعد تلاشي العروض الأخرى التي لم ترق إلى درجة التعامل معها بصورة جدية، ولم يبق إلا أمل واحد للاعب لتغيير الأجواء وتحقيق حلمه في اللعب في "البريميرليغ"، فبعدما كان محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة، اقتصرت العروض الجدية إلا على كريستال بالاس وسط تقارير تتحدث عن عدم رضا إدارة ناديه بقيمة شراء اللاعب الجزائري الذي يعاني من إصابة، ما منعه من اللحاق بصفوف ناديه عند افتتاح البطولة لهذا الموسم.

قدّمت إدارة نادي كريستال بالاس عرضا ماليا قيمته 20 مليون جنيه أسترليني (نحو 22 مليون أورو)، إلى نظيرتها من برينتفورد، لانتداب اللاعب الدولي الجزائري بن رحمة.

وتنتظر إدارة نادي كريستال بالاس ردّ مسؤولي فريق برينتفورد، كما ذكرته صحيفة "الصن" البريطانية، وكانت إدارة نادي برينتفورد الإنجليزي قد اشترطت استلام مبلغ 25 مليون جنيه أسترليني (نحو 27 مليون أورو)، لِتسريح بن رحمة في سوق الإنتقالات التي يُسدل ستارها في الـ5 من أكتوبر المقبل.

ويرتبط سعيد بن رحمة (25 سنة) مع نادي برينتفورد الإنجليزي بِعقدٍ تنقضي مدّته صيف 2022. لكن مهاجم "الخضر" يُصرّ على الرّحيل هذه الأيّام، خاصة وأن فريقه مازال ينشط في القسم الثاني.

واستهلّ فريق كريستال بالاس مشواره في البطولة الإنجليزية للموسم الجديد بِطريقة جيّدة، حيث فاز بِهدف لِصفر على الزائر نادي ساوثامبتون، بعد ظهر السبت الماضي، بِرسم الجولة الأولى من عمر "البريميرليغ"، ويعتقد كريستال بالاس أن بن رحمة سيقدم خدمات كبيرة له في وسط الميدان، فيما يعتبر اللاعب الجزائري أن عرض النادي هو بمثابة الفرصة الأخيرة له للانضمام إلى ناد كبير، خاصة بعدما قدم عروضا جميلة طوال الموسم، وكان قاب قوسين أو أدنى للصعود رفقة ناديه إلى "البريميرليغ".

ويُدرب فريق كريستال بالاس التقني المحلي روي هودسون، الذي سبق له الإشراف على منتخب بلاده إنجلترا ما بين 2012 و2016، وأعجب كثيرا بمهارات اللاعب الجزائري ويرى فيه العنصر الذي سيعطي إضافة إلى ناديه.