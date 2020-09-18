يحضر قطاع النقل لاستحداث نص قانوني يتضمن وضع جهاز يسمح بقياس سرعة المركبات عن بعد ورصد جميع المعلومات المتعلقة بمكان تنقلها والمسافة المقطوعة وغيرها، بهدف التقليص من حوادث المرور التي ينجم معظمها عن الإفراط في السرعة، حسبما أفاد به أمس الخميس بالجزائر وزير النقل لزهر هاني.

وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، أن الإحصائيات والتحقيقات المنجزة من طرف الجهات الأمنية المختصة، تظهر أن العامل البشري يعد العامل الرئيسي في حوادث المرور بنسبة 96 بالمائة، وفي هذا السياق، يضيف الوزير، اتخذت الوزارة عدة إجراءات للتقليل من هذه الحوادث و منها تشديد العقوبات ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي.

وتسعى الوزارة في نفس الإطار إلى اعتماد الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد، حيث شرعت لجنة وزارية في الإعداد لمشروع نص قانوني يتمحور حول جهاز قياس السرعة، وهو النص الذي بلغ حاليا مرحلة ضبط الصيغة النهائية، حسب الوزير. وسيتم البدء بتجهيز مركبات نقل المسافرين والنقل المدرسي ونقل البضائع بهذا الجهاز الذي يسمح بالتعرف على أماكن تنقل هذه المركبات وسرعتها والمسافة ومدة السياقة، مما "سيدفع

السائقين إلى احترام السرعة القانونية وأخذ وقت الراحة الكافي"، يضيف هاني .

كما تم في هذا الصدد وضع إجراءات للتأكد من الحالة الصحية والنفسية والعقلية والمسار المهني لسائقي وسائل النقل الجماعي والمدرسي بالتنسيق مع مصالح العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسب نفس المسؤول الذي كشف عن إنشاء قريبا للجان مشتركة مع مصالح النقل ومفتشيات العمل في الولايات لتكثيف عمليات المراقبة الفجائية.

وتعمل الوزارة أيضا على إثراء مشروع إستراتيجية الاتصال المتعلقة بالوقاية المرورية، بالتنسيق مع وزارة الاتصال، من خلال مواد موجهة لمستعملي الطريق تستهدف توعيتهم بأهمية الالتزام بالقوانين والحذر خلال استعمال الطرقات. وتم مؤخرا، يتابع هاني، استحداث مشروع محطة الوزن للمركبات ذات الوزن الثقيل على مستوى الطرق ومخارج المصانع لتفادي الحمولة الزائدة باعتبارها تتسبب في تهرئة الطرق، إلى جانب استحداث نص تنظيمي يعرض على سائقي النقل إجراء تكوين تكميلي وتأهيلي متواصل كل 5 سنوات.

واعتبر الوزير أن النقل بالسكك الحديدية يعد بديلا فعالا للتقليل من حوادث المرور، وهو ما دفع بالقطاع إلى انجاز محطات متعددة الأنماط لنقل الحاويات بداية من الموانئ نحو الأماكن المقصودة .

و يتضمن مخطط عمل الوزارة لسنة 2021 انجاز محطات للنقل بالسكك الحديدية متعددة الأنماط لنقل الحاويات لأطول مسافات ممكنة بداية من الموانئ، سيتم انجازها بكل من تڨرت وبشار وسيدي بلعباس والسانية بوهران والخروب بقسنطينة وسطيف، علما أن المحطة المتعددة الأنماط بولاية برج بوعريريج قد دخلت حيز الخدمة.