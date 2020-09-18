خسر فريق كرة قدم ألماني ينشط في أحد الأقسام الدنيا، مباراة أمام فريق محلي منافس بـ37 هدفا دون رد، بعد أن لعب بسبعة لاعبين فقط حرصا على تحقيق التباعد الاجتماعي وخوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

لعب فريق "ريبدورف" بالحد الأدنى لعدد اللاعبين بسبب مخالطة لاعبي الفريق الخصم، نادي "إس في هولدنشتيدت"، في مباراة سابقة لشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من سلبية نتائج الفحوص التي أجريت للاعبي الفريق، إلا أن نادي ريبدورف قال إن الظروف ليست آمنة.

وقال باتريك ريستو، وهو رئيس مشارك لنادي ريبدورف، أن "لاعبيه اتبعوا قواعد التباعد الاجتماعي، بمسافة مترين بينهم وبين لاعبي هولدنشتيدت". ولو لم يلعب ريبدورف، لكان تعرض لدفع غرامة قدرها 200 أورو.

وكان النادي قد طلب تأجيل المباراة، لكن الاتحاد المحلي رفض.

ولم يتراجع هولدنشتيدت، وسجل 37 هدفا، بمعدل هدف كل دقيقتين أو ثلاث دقائق. وقال فلوريان شيرواتر، مدرب هولدنشتيدت: "لم يكن هناك أي سبب لعدم لعب هذه المباراة".