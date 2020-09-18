أبلغ الديوان المهني الجزائري للحبوب، متعاملين بأنه سيخفف المواصفات الخاصة بإصابة القمح بالآفات مما يسمح عمليا بعرض قمح منطقة البحر الأسود في عطاءات تطلب درجات أعلى من البروتين، حسبما أفاد به اليوم الجمعة متعاملون أوروبيون.

وقال متعاملون إنهم تلقوا بنودا معدلة للمناقصات من الديوان تقول إنه سيرفع مستوى السماح للقمح الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمائة إلى 0.5 بالمائة إصابة حشرية في مناقصات الشراء.

وسيظل معيار الجزائر للإصابات الحشرية للقمح الذي يحتوي على بروتين بنسبة 11 بالمائة عند 0.1 بالمائة وهو مستوى لا يستطيع عادة الموردون من روسيا وبقية البحر الأسود تلبيته في المعتاد.