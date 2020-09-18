يستعد مهاجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بن زيمة، لانطلاق الموسم الجديد، بخضوعه لعلاج الحجامة، في إطار سعية للاستشفاء بشكل جيد قبل قيادة خط هجوم الملكي.

ونشر النجم الفرنسي عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له بعد خضوعه لعلاج الحجامة، وأرفقها بعبارة: "الحمد لله.. العلاج بالحجامة".

ودأب مجموعة من نجوم كرة القدم، وعلى رأسهم بن زيمة، خلال السنوات الأخيرة، على الاستعانة بالحجامة للاستشفاء، وهو علاج صيني، يتم فيه وضع أكواب خاصة على الجلد لشفط بعض الدم المحمل بالسموم، كما يساعد في تدفق الدم.

ويستعد بن زيمة، لقيادة ريال مدريد نحو الحفاظ على لقبه في الدوري الإسباني، حيث يفتتح الفريق الملكي مشواره في "الليغا"، يوم الأحد المقبل، بمواجهة مضيفه ريال سوسييداد، لحساب المرحلة الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد لم يخض مباراته في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، الذي انطلق الأسبوع الماضي، لمنحه راحة إضافية بعد مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا.