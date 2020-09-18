دعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي مليارديرات العالم إلى مد يد العون لنحو 30 مليون إنسان عبر العالم مهددون بالموت جوعا في حال لم تصلهم مساعدات.

وقال بيزلي: "نحتاج إلى 4.9 مليار دولار لعام واحد لإطعام 30 مليونا سيموتون ما لم يحصلوا على مساعدة من برنامج الأغذية العالمي"، وذلك بسبب الحروب والنزاعات والتحولات المناخية، بالإضافة إلى تداعيات وباء كورونا ".

وأضاف بيزلي في كلمة ألقاها بمجلس الأمن الدولي، يوجد حوالي 270 مليون إنسان عبر العالم يعانون بشكل حاد من سوء التغذية واصفا وضعهم بأنهم "على شفا المجاعة" معبرا عن أمله في التمكن من مساعدة 138 مليون منهم خلال العام الحالي.

وفي اليمن، الذي يعاني من كوارث 5 سنوات من الحرب المفروضة على شعبه، لم يعد ثلث السكان قادرين على الحصول على غذاء كاف. وأشار مدير برنامج الأغذية العالمي إلى وجود نحو 2000 ملياردير في العالم، تبلغ قيمة ثرواتهم الصافية 8 تريليونات دولار، فضلا عن كون عدد منهم جمع مليارات الدولارات خلال انتشار وباء كورونا.

ومنذ تفشي وباء كورونا، ارتفعت ثروة جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون بنحو36.2 مليار دولار، فيما حقق مارك زوكربرغ صاحب شركة فايسبوك ففي الفترة ذاتها30.1 مليار دولار، ونمت ثرت إيلون ماسك رئيس شركة تسلا بـ 14.1 مليار دولار.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي متوجها إلى أثرياء العام، لقد "حان الوقت لأن ينهض من يستطيعون المساعدة.. العالم في حاجة إليكم الآن وحان الوقت لفعل الشيء الصحيح".