أعلن الموقع الرسمي لاتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، أن وصول اللاعبين والطاقم الفني من فرنسا سيكون يوم الأحد 20 سبتمبر 2020، أين سيتم حجزهم في فندق مازافران حسب البروتوكول الصحي المعمول به.

وأوضح ذات البيان، أن استئناف التدريبات للفريق سيكون أيضا يوم الأحد بالمدرسة العليا للفندقة بعين بنيان وسيخضع اللاعبون للفحوصات الطبية اللازمة. وسيتولى المدرب "سيكوليني"، مسؤولية التخطيط ومتابعة الاختبارات الطبية وبرمجة التدريبات عن بعد وسيكون على اتصال دائم مع الطاقم الطبي.

و أضاف ذات المصدر، أنه بعد خروجهم من الحجر الصحي ، سيكون سيكوليني وطاقمه بالإضافة إلى اللاعبين الجدد ضمن المجموعة لمواصلة العمل. في الأخير سيتم تنظيم تربص تحضيري من 11 إلى 25 أكتوبر 2020 في مستغانم.