أدى آلاف الفلسطينيين اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وسط دعوات لوقفات مناهضة لاتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني. وعقب انتهاء صلاة الجمعة، نظم "حزب التحرير" وقفة مناهضة لاتفاقيات التطبيع.

في غضون ذلك، اعتقلت القوات الصهيونية 6 مقدسيين من المسجد الأقصى وأبواب المسجد.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية أن المعتقلين هم: رامي الفاخوري، جهاد قوس، إبراهيم النتشة، الشيخ رأفت نجيب، أحمد غزالة، وعصام نجيب. يأتي ذلك، بعدما اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة أمس الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، في وقت تعالت فيه دعوات اليمين الصهيوني إلى تكثيف الاقتحامات خلال فترة الأعياد اليهودية.