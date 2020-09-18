أتم النادي الأهلي المصري بنجاح التعاقد مع الجناح الجزائري يوسف بلايلي، لاعب نادي أهلي جدة السعودي.

وقال موقع "جول" العالمي إن الأهلي المصري أتم الصفقة لصالحه بعد صراع مع عدة أندية، أبرزها الزمالك وبيراميدز، من أجل ضم اللاعب بشكل رسمي. ونقل الموقع عن مصادره الخاصة، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، استجاب لشرط مسؤولي أهلي جدة بالحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي، ورفض مبدأ الإعارة.

وأضاف الموقع أن "التعاقد مع يوسف بلايلي تم بعد تدخل من قبل أحد الوسطاء، إضافة إلى رغبة النادي السعودي في رحيل اللاعب بعد رفضه فكرة العودة للفريق بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وعودة الفريق للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي".

وكان مصدر مسؤول في الأهلي قد كشف، في وقت سابق، أن "النادي يعمل على حسم صفقة بلايلي رغم صعوبتها".

وشرح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أسباب صعوبة الصفقة، قائلا: "الصعوبة تكمن في أن راتب اللاعب يبلغ 3 ملايين دولار في الموسم الواحد". وأضاف: "اللاعب أبدى مرونة في التفاوض مع الأهلي وتخفيض راتبه ليصل إلى مليوني دولار في الموسم الواحد".

وأكمل: "ولكن إدارة الأهلي تحفظت أيضا على دفع هذا المبلغ الكبير الذي إذا كان هناك إمكانية لدفعه لحصل عليه رمضان صبحي قبل رحيله".

وتابع: "لكن الأهلي قدم عرضا آخر ليوسف بلايلي وهو الحصول على مليون دولار في الموسم الواحد مع زيادة كل موسم تبلغ 100 ألف دولار".