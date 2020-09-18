أعلن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر عن قرار استئناف إنتاج وتصدير النفط " مع الحرص على عدم استخدامه لتمويل الإرهاب، وبكامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة" لمنع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

وشدد حفتر في كلمة متلفزة اليوم الجمعة، على أن معاناة المواطن الليبي تفاقمت إلى مستوى غير مسبوق جراء "الصراع المنفرد المجنون على حساب السلطة"، محملا "زمرة من الطامحين المتطلعين إلى السلطة بأي ثمن وإن كان على حساب حاضر ومستقبل الشعب بأكمله" المسؤولية عن إهمال المبادرات المطروحة بهدف تسوية النزاع وتخفيف معاناة المواطنين.

وذكر حفتر أن قيادة قواته "في ظل ما يعانيه المواطن من تدني في المستوى المعيشي والاقتصادي على وجه الخصوص تغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية".

وتابع: "تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداتها المالية لعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو التعرض لعمليات السطو والنهب كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير".

وأكد حفتر إن قيادة "الجيش الوطني" اتخذت هذا القرار "نيابة عن مفوضيها واستجابة للدوافع الوطنية ولحاجات المواطنين الملحة"، مضيفا: "حريصون أن نؤدي ذلك إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين."