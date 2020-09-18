أحبط أمس الخميس، خفر السواحل بسكيكدة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 26 شخصا من بينهم عائلة تتكون من الأبوين وطفلة 6 سنوات ورضيع عام ونصف عمره تنحدر من ولاية عنابة، الحراقة الآخرين ينحدرون من عدة ولايات شرقية أوقفتهم مصالح خفر السواحل في عرض البحر ،كما تم توقيف قارب على مستوى شاطئ بن زويت كانت على متنه مجموعة من الحراقة مصادرنا لم تحدد عدد الحراقة.

وحسب مصادرنا فان الحراقة قد انطلقوا فجر الأربعاء من شاطئ بن زويت ببلدية الكركرة على متن ثلاثة قوارب تقليدية وتضيف مصادرنا أن الحراقة الـ26 الذين كانوا على متن قاربين اثنين من مجموع الثلاثة، قد تم توقيفهما بسواحل سكيكدة، ونقلوا إلى مركز خفر السواحل بميناء سكيكدة، أين أحيلوا على طبيب الحماية المدنية لفحصهم، كما حجز القاربين والوسائل التي كانت بحوزة الحراقة في انتظار تقديمهم أمام المصالح المختصة .