7 ملايير كشطر أول من ميناء سكيكدة وشركة صوميك في انتظار 3 ملايير من البلدية

كشف رئيس شبيبة سكيكدة، جمال قيطاري عن الشطر الأول من التدعيم الذي أعلن من قبل مؤسسة الميناء وشركة صوميك والمقدر بـ7 ملايير سنتيم في انتظار 3 ملايير من البلدية ، وهذا الدعم يساعد إدارة النادي على تسديد أجور اللاعبين والمدرب، جاء هذا على هامش حفل التكريم الذي نظم مساء أمس الخميس بالنزل البلدي لبلدبة سكيكدة، على شرف الفريق الذي حقق حلم الصعود بعد 33 سنة من الانتظار الحفل حضره والي الولاية عبد القادر بن سعيد، ورئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار وأعضاء من المكتب إلى جانب عراس هرادة وأعضاء من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم .

رئيس الرابطة المحترفة الذي حدد الاسبوع المقبل بشروع الفرق في التدريبات تحضيرا للبطولة التي ستنطلق في 20 نوفمبر القادم ، بعد توقف البطولة لشهور بسبب الوباء الذي انتشر في العالم ،موجه رسالة إلى السلطات المحلية لولاية سكيكدة، من اجل الوقوف إلى جانب الشبيبة التي حققت صعودا تاريخيا ،تستحقه المدرسة السكيكدية ، مضيفا أن الرابطة من جهتها ستقف إلى جانب كل الفرق المحترفة.

والي الولاية عبد القادر بن سعيد من جهته أكد على أن السلطات المحلية ستقف بجانب كل فرق الولاية بداية من الشبيبة الى الفرق التي تعلب في مختلف الأقسام والرياضات جماعية دون استثناء مؤكدا على إدارة الشبيبة المزيد من العمل وتكوين فريق قوي في المحترف الأول معربا في سياق كلمته عن تقديم يد المساعدة والمرافقة.

المدرب يونس افتيسان التزم الصمت ،حيث رد على سؤالنا انه لا تصريح له في غياب تسوية الوضعية ،حيث نفى تحديد قائمة اللاعبين المسرحين أو المنتدبين.