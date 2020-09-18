كورونا : توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 219 إصابة جديدة و 5 وفيات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الجمعة، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الفيروس الدكتور جمال فورار.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر :432 5. (30+)
البليدة : 3.976 (+12)
وهران: 3.826 (+18)
سطيف: 3.124 (+6)
بجاية :1.741 (+8)
باتنة : 1.740 (+11)
قسنطينة : 1.621 (+7)
عنابة : 1.428 (+18)
تيبازة : 1.346 (+2 )
المسيلة : 1.269 (0)
تلمسان : 1.262 (+10)
بسكرة : 1.258 (+6)
ورقلة : 1.249 (+1)
البويرة : 1.249 (+9)
الجلفة : 1.184 (0)
الوادي : 1.100(0)
تيزي وزو : 1.085 (0)
بومرداس :980 (+18)
تيارت :943 (0)
جيجل: 922 (13+)
تبسة: 908(+8)
المدية : 770 (+1)
عين الدفلى : 770 (+2)
مستغانم : 735 (+3)
أم البواقي :706 (+4)
الأغواط : 695 (0)
سكيكدة :674 (+7)
عين تموشنت : 672 (+1)
أدرار : 634 (+1)
خنشلة : 587 (+2)
قالمة : 516 (+3 )
غرداية : 437 (0)
تيسمسيلت : 426 (+02)
برج بوعريريج : 420 (0)
سيدي بلعباس : 417 (0)
ميلة : 407 (2)
سوق أهراس : 400 (+3)
بشار : 348 (0)
مـعـسـكـر : 329 (0)
نعامة : 263 (0)
الطارف :251 (3)
البيض : 232 (0)
الشلف : 223 (+5)
غليزان 209: (+3)
تندوف : 204 (0)
تمنراست: 198(0)
إليزي : 135 (0)
سعيدة : 72 (0)