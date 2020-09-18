كورونا : توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
18 سبتمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 219 إصابة جديدة و 5 وفيات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الجمعة،  الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الفيروس الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر :432 5.  (30+)

البليدة : 3.976   (+12)

وهران: 3.826   (+18)

سطيف:   3.124 (+6)

 بجاية :1.741 (+8)

باتنة : 1.740 (+11)

قسنطينة : 1.621  (+7)

عنابة :  1.428 (+18)

تيبازة : 1.346 (+2 )

المسيلة :  1.269 (0)

تلمسان : 1.262 (+10)

بسكرة :  1.258 (+6)

 ورقلة : 1.249 (+1)

البويرة : 1.249 (+9)

الجلفة : 1.184 (0)

 الوادي :  1.100(0)

تيزي وزو : 1.085 (0)

بومرداس :980 (+18)

تيارت :943  (0)

جيجل: 922 (13+)

تبسة:  908(+8)

المدية :  770 (+1)

عين الدفلى : 770 (+2)

مستغانم : 735  (+3)

 أم البواقي :706 (+4)

الأغواط :  695 (0)

سكيكدة :674  (+7)

عين تموشنت : 672 (+1)

أدرار : 634 (+1)

خنشلة :  587  (+2)

قالمة : 516 (+3 )

غرداية : 437 (0)

تيسمسيلت : 426 (+02)

برج بوعريريج : 420 (0)

سيدي بلعباس : 417  (0)

ميلة : 407 (2)

سوق أهراس : 400 (+3)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 329 (0)

 نعامة : 263 (0)

الطارف :251 (3)

البيض : 232  (0)

الشلف :   223 (+5)

غليزان 209: (+3)  

  تندوف :  204 (0)

  تمنراست:  198(0)

 إليزي : 135 (0)

 سعيدة : 72 (0)

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