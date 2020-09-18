تم تسجيل 219 إصابة جديدة و 5 وفيات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الجمعة، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الفيروس الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر :432 5. (30+)

البليدة : 3.976 (+12)

وهران: 3.826 (+18)

سطيف: 3.124 (+6)

بجاية :1.741 (+8)

باتنة : 1.740 (+11)

قسنطينة : 1.621 (+7)

عنابة : 1.428 (+18)

تيبازة : 1.346 (+2 )

المسيلة : 1.269 (0)

تلمسان : 1.262 (+10)

بسكرة : 1.258 (+6)

ورقلة : 1.249 (+1)

البويرة : 1.249 (+9)

الجلفة : 1.184 (0)

الوادي : 1.100(0)

تيزي وزو : 1.085 (0)

بومرداس :980 (+18)

تيارت :943 (0)

جيجل: 922 (13+)

تبسة: 908(+8)

المدية : 770 (+1)

عين الدفلى : 770 (+2)

مستغانم : 735 (+3)

أم البواقي :706 (+4)

الأغواط : 695 (0)

سكيكدة :674 (+7)

عين تموشنت : 672 (+1)

أدرار : 634 (+1)

خنشلة : 587 (+2)

قالمة : 516 (+3 )

غرداية : 437 (0)

تيسمسيلت : 426 (+02)

برج بوعريريج : 420 (0)

سيدي بلعباس : 417 (0)

ميلة : 407 (2)

سوق أهراس : 400 (+3)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 329 (0)

نعامة : 263 (0)

الطارف :251 (3)

البيض : 232 (0)

الشلف : 223 (+5)

غليزان 209: (+3)

تندوف : 204 (0)

تمنراست: 198(0)

إليزي : 135 (0)

سعيدة : 72 (0)