أعلن وزير الرياضة الايطالي، فينتشنزو سبادافورا، اليوم الجمعة، أن ألف شخص سيتمكنون من حضور جميع المنافسات الرياضية المقامة في الهواء الطلق في ايطاليا ابتداء من الأحد، وذلك عشية انطلاق البطولة المحلية لكرة القدم.

وقال سبادافورا في رسالة مكتوبة : "اعتبارا من الدورين نصف النهائي والنهائي" لدورة روما الدولية في التنس، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، المقررين يومي الأحد والاثنين، "سيتمكن ألف متفرج من حضور جميع المسابقات الرياضية التي ستقام في الهواء الطلق والتي ستحترم بدقة القواعد الصحية".

و أوضح الوزير أنه للتمكن من فتح الأبواب جزئيا أمام الجماهير، يتعين على منظمي الأحداث الرياضية احترام "القواعد الموضوعة للتباعد والكمامات وحجز المقاعد".

و أضاف أن هذا القرار سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليه "في الساعات القليلة المقبلة"، معتبرا أنه "خطوة أولى, لكنها خطوة مهمة نحو عودة الحياة إلى طبيعتها في الرياضة, وهو ما نأمله قريبا".

وكان منظمو دورة روما قد استنكروا "ظلما كبيرا" لإقامتها خلف أبواب موصدة، في وقت ستقام فيه بطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق بعد أقل من عشرة أيام, بحضور جماهيري في حدود 5 آلاف مشجع يوميا.

كما طالبت الأندية الايطالية لكرة القدم، التي تعرضت لأزمة اقتصادية بسبب توقف المنافسات في الربيع الماضي وغياب الجمهور اثر تفشي فيروس كورونا المستجد، بإعادة فتح الملاعب بشكل تدريجي أمام الأنصار.