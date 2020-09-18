أقرت محكمة التحكيم الرياضي ( تاس ) اليوم الجمعة تتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب رابطة أبطال إفريقيا 2019 لكرة القدم ورفضت بالتالي الاستئناف الذي تقدم به فريق الوداد البيضاوي المغربي.

وأوضحت محكمة التحكيم الرياضية، في بيان لها ، أن النتيجة هي أن نادي الترجي الرياضي التونسي يظل الفائز برابطة الأبطال التابعة 2018 /2019.

وتنافس في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 -2019 نادي الوداد الرياضي ونادي الترجي التونسي في مباراتي الذهاب والإياب.

وتعادل الفريقان (1-1) في مباراة الذهاب التي أقيمت بالرباط يوم 24 ماي 2019 . وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أن المباراة النهائية ، التي جرت بملعب رادس بضواحي العاصمة التونسية يوم 13 مايو2019، " شهدت حالة فوصى خطيرة بسبب أحداث

وقت داخل الملعب وخارجه "، موضحة أن "المباراة توقفت بعد ذلك بشكل نهائي بعد قرار الوداد عدم استئناف المباراة . وتم إعلان فوز الترجي بالمباراة وبالتالي برابطة أبطال إفريقيا للكاف 2018/2019".

وسجل البيان أن " هيئة محكمة التحكيم الرياضية أثبتت بشكل خاص أن قرار لاعبي نادي الوداد البيضاوي بعدم استئناف مباراة الاياب بعد توقفها في الدقيقة 59 كان بالفعل بمثابة تخلي بالمعنى المنصوص عليه في المادة 148 من قانون الانضباط ال

خاص بالكاف وأن لجنة الاستئناف التابعة للكاف قد أكدت ، عن حق ، قرار لجنة التحكيم التأديبية بإعلانها أن الوداد البيضاوي قد خسر نهائي الإياب باعتذار" .وأضاف أنه ، نتيجة لذلك ، رفضت محكمة التحكيم الرياضية طلب الاستئناف.

وفي إطار طلب الاستئناف هذا الذي قدمه الوداد البيضاوي ضد الكاف والترجي الرياضي التونسي، استمع قضاة محكمة التحكيم الرياضية إلى الأطراف المعنية في 29 ماي 2020 في مؤتمر عقد عبر تقنية الفيديو.

وكانت لجنة الاستئناف بالكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) اقرت يوم 5 سبتمبر 2020 تتويج الترجي التونسي بالقب القاري.

. وقبل ذلك كانت لجنة التأديب التابعة للهيئة الكروية الافريقية قررت يوم 7 أوت 2019 معاقبة الوداد البيضاوي وتغريمه بـ35 الف دولار بسبب الانسحاب من مباراة الدور النهائي ايابا لرابطة ابطال افريقيا بملعب رادس واشعال جمهوره الشماريخ وقد استأنف الوداد ذلك القرار يوم 15 سبتمبر 2019 .