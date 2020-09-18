توقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على 16 ولاية من الوطن.

وحسب ما أفاد به تنبيه من الدرجة الأولى لذات المصالح، فإن كمية الأمطار ستتر اوح ما بين 15 إلى 25 ملم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من مساء اليوم الجمعة.

وأوضح ذات المصدر، أن الأمر يتعلق بكل من ولايات أدرار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، سعيدة، سيدي بلعباس، المدية، المسيلة، معسكر، اليزي، تسمسيلت، عين الدفلى، عين تيموشنت، وغليزان.