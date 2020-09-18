قاد الدولي الجزائري مهاجم فريقه السد القطري للفوز برباعية نظيفة على حساب نظيره العين الاماراتي في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب جاسم بن حمد لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

وتمكن بونجاح من تسجيل هدفين في الدقيقتين الـ25 و 69 و كان له دور في الهدف الثاني عبر تمريرة حاسمة لزميله اكرم عفيف الذي اسكن الكرة في شباك العين في الدقيقية الـ55 ليضيف تاباتا الهدف الرابع في الدقيقة 85 .

وبهذين الهدفين يرفع الدولي الجزائري رصيده من الاهداف الى ثلاثة بعد ان كان قد سجل هدفا في المباراة التي جرت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي في اطار الجولة الثالثة من هذه منافسات التي انتهت بالتعادل 3-3 .

وبفوز اليوم رفع السد رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة مؤقتا إلى حين انتهاء مواجهة النصر السعودي مع سبهان الايراني التي ستلعب في وقت لاحق..أما العين فتجمد رصيده عند نقطة واحدة.

وسيلعب السد مع النصر السعودي يوم الاثنين المقبل لحساب الجولة الخامسة بينما سيلعب العين الاماراتي مع سبهان الايراني.