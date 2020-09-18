تسبب حريق وقع اليوم ببلدية سلوم بدائرة مشدالة شرق مقر ولاية البويرة في إتلاف 25 هكتارا حسبما علم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.



وذكر عبدات يوسف الملازم الأول والمكلف بالإعلام أن الحريق شب بأحد الغابات بالبلدية المذكورة الواقعة شرق مقر الولاية، مخلفا تضرر 15هكتارا من حشائش جافة و،10 هكتارات من أدغال و أشجار بلوط.



وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مما سمح بإنقاذ 100 هكتار من الغابات كادت ألسنة اللهب أن تصل إليها مثلما أشير إليه .



وتم تسخير لعملية الإخماد التي استغرقت أزيد من ساعة ونصف طاقم من الحماية المدنية مجهز بشاحنات إطفاء وعتاد تدخل حسب ذات المصدر.



وفي الإطار نفسه أفاد ذات المكلف بالإعلام أنه تضرر خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 5 هكتارات بغابات تكجدة من خلال عدة مواقد للنيران لترتفع اليوم إلى 30 هكتارا .