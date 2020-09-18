تسبب حريق وقع اليوم ببلدية سلوم بدائرة مشدالة شرق مقر ولاية البويرة في إتلاف 25 هكتارا حسبما علم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.



وذكر عبدات يوسف الملازم الاول والمكلف بالاعلام أن الحريق شب بأحد الغابات بالبلدية المذكورة الواقعة شرق مقر الولاية، مخلفا تضرر 15هكتار حشائش جافة و،10 هكتار ادغال و اشجار بلوط.



وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد النيران ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مما سمح بإنقاذ 100 هكتارا من الغابات كادت ألسنة اللهب أن تصل إليها مثلما أشير إليه .



وتم تسخير لعملية الإخماد التي استغرقت أزيد من ساعة و نصف طاقم من الحماية المدنية مجهز بشاحنات إطفاء و عتاد تدخل حسب ذات المصدر.



وفي الاطار نفسه امد ذات المكلف بالاعلام ان تم تسجيل خلال ال24 الساعة الاخيرة تضرر5 هكتار بغابات تكجدة من خلال عدة مواقد للنيران لترتفع اليوم الى 30 هكتار .